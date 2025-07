Porsche Aktie News: Porsche am Freitagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Porsche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 45,21 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Porsche-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 45,21 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 45,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 342.973 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,00 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2025 bei 39,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 12,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,14 EUR an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche 1,02 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,70 Prozent auf 8,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,01 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 3,28 EUR je Aktie belaufen.

