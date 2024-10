Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Porsche

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 69,04 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 69,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 68,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 274.117 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. 39,86 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2024 auf bis zu 63,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche-Aktie 7,76 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche am 24.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,50 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 25.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

