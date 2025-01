Porsche Aktie News: Porsche am Donnerstagvormittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 59,20 EUR nach.

Das Papier von Porsche befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 59,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 59,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,44 EUR. Zuletzt wechselten 9.863 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 63,11 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Porsche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche 2,31 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 79,88 EUR.

Am 30.10.2024 hat Porsche die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent verringert.

Die Porsche-Bilanz für Q4 2024 wird am 18.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,31 EUR je Porsche-Aktie.

