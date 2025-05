Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 48,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 48,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Porsche-Aktie bei 48,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,03 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 94.884 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,16 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 77,65 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 19,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Porsche-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,01 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,86 Mrd. EUR.

Porsche wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Trumps Zollpolitik: US-Zölle auf Autoteile nun in Kraft getreten

Porsche-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Porsche-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy