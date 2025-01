Porsche Aktie News: Porsche wird am Vormittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 61,06 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 61,06 EUR ab. Die Porsche-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,04 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.280 Porsche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 36,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 71,71 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 9,11 Mrd. EUR, gegenüber 9,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,12 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester