Porsche Aktie News: Porsche am Freitagvormittag stärker

So bewegt sich Porsche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche. Zuletzt sprang die Porsche-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 62,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 62,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 62,36 EUR. Bei 62,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.517 Porsche-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 96,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 55,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 10,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,14 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 9,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,12 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche wird am 12.03.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 17.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche im Jahr 2024 4,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

