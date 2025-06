Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 40,81 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 40,81 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.789 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 76,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 86,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 0,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,31 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Investment-Tipp: Merrill Lynch & Co., Inc. verschlechtert Bewertung der Porsche-Aktie auf Underperform

Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer