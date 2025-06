Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochvormittag kaum bewegt

Kurs der Porsche

Die Aktie von Porsche zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 40,99 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Porsche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 40,99 EUR. Bei 41,05 EUR erreichte die Porsche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 40,80 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,00 EUR. Zuletzt wechselten 18.109 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 85,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Für Porsche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,31 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 48,45 EUR angegeben.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

