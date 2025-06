Porsche Aktie News: Porsche zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 41,42 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 41,42 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,97 EUR. Bisher wurden heute 125.343 Porsche-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 45,60 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche-Aktie 2,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,31 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,45 EUR je Porsche-Aktie aus.

Porsche veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 8,86 Mrd. EUR, gegenüber 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,70 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

