Porsche Aktie News: Porsche am Montagmittag kaum verändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,42 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 41,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 41,70 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 40,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 312.403 Porsche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 76,14 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 45,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,43 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,34 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,72 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Porsche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

