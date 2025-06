Porsche Aktie News: Porsche wird am Montagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,23 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 41,23 EUR. Im Tief verlor die Porsche-Aktie bis auf 40,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,60 EUR. Zuletzt wechselten 447.461 Porsche-Aktien den Besitzer.

Bei 76,14 EUR markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 84,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 40,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 48,45 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Porsche gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,01 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,86 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 30.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Porsche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

