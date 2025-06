Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche. Die Porsche-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 41,48 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 41,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche-Aktie sogar auf 41,72 EUR. Bei 40,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 248.526 Porsche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 76,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche-Aktie somit 45,52 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR ab. Abschläge von 2,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,45 EUR aus.

Am 29.04.2025 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Porsche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

