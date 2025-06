Porsche Aktie News: Anleger schicken Porsche am Dienstagvormittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche. Das Papier von Porsche gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 41,16 EUR abwärts.

Die Porsche-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 41,16 EUR abwärts. Die Porsche-Aktie sank bis auf 40,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.565 Porsche-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 84,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 1,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,31 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche-Aktionäre 2,31 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 48,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 29.04.2025 vor. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

