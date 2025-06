Porsche Aktie News: Porsche gewinnt am Mittwochmittag

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Porsche konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,23 EUR. Die Porsche-Aktie legte bis auf 41,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 116.218 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 76,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche-Aktie mit einem Kursplus von 84,67 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,94 Prozent würde die Porsche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,31 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,45 EUR an.

Am 29.04.2025 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,01 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,19 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Investment-Tipp: Merrill Lynch & Co., Inc. verschlechtert Bewertung der Porsche-Aktie auf Underperform

Porsche-Analyse: Porsche-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer