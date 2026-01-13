Portage Biotech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Portage Biotech stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
