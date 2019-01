Loxo-Aktie +66%: Eli Lilly kauft Bayer-Partner Loxo für 8 Milliarden Dollar

Beide Seiten teilten mit, Lilly werde für alle Loxo -Aktien eine Tenderofferte zu je 235 Dollar starten.

Loxo entwickelt Medikamente für genetisch bedingte Krebsarten. Erst kürzlich hat das Unternehmen eine Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Mittel Larotrectinib bekommen. Das Medikament unter den Namen Vitrakvi hatte Loxo zusammen mit dem Bayer-Konzern bis zur Marktreife entwickelt. Bayer erwartet ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 750 Millionen Euro.

Loxo hat noch andere Medikamentenkandidaten in der Pipeline, die für Lilly interessant sind. Der Zukauf sei der bisher größte, um das Portfolio von Eli Lilly in der Krebsmedizin zu erweitern, heißt es in der Mitteilung.

Lilly will auch nach Loxo-Kauf mit Bayer kooperieren

An der Kooperation von Loxo Oncology mit dem deutschen Bayer-Konzern soll sich nach der Übernahme des US-Unternehmens durch Eli Lilly zunächst nichts ändern. Anne White, die Chefin der Lilly-Sparte für Krebsmedikamente, sagte in einer Telefonkonferenz: "Wir wollen die Partnerschaft mit Bayer fortführen." Eli Lilly sieht in der Medikamentenpipeline von Loxo großes Potential und macht 8 Milliarden Dollar für die Übernahme des Unternehmens locker.

Bayer war im Herbst 2017 eine Allianz mit Loxo eingegangen, um dessen neuartigen Krebswirkstoff Larotrectinib zur Marktreife zu führen. Das Mittel ist in den USA inzwischen zur Behandlung verschiedener Tumore zugelassen. Loxo steht die Hälfte des Gewinns daraus zu, bei Zulassung außerhalb der USA fließen Tantiemen. Beide Seiten testen den Wirkstoff auch für andere Indikationen.

Die Aktien des US-Biotech-Unternehmens Loxo Oncology sind am Montag nach der Offerte von Eli Lilly im US-Handel zwischenzeitlich um 66,43 Prozent auf 232,78 US-Dollar nach oben geschnellt. Lilly-Titel verloren indes zeitweise 1,48 Prozent auf 112,97 Dollar., zuletzt standen sie noch 0,45 Prozent tiefer.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Katherine Welles /Shutterstock.com