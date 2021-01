ADVA-Aktie auf Hoch seit April 2019

Sie gewann zuletzt 3,6 Prozent auf 9,11 Euro.

"Zeit für Käufe", titelte Kepler-Analyst Paul Froment in seiner aktuellen Studie und erhöhte zudem sein Kursziel von 7,00 auf 10,50 Euro. Diesen Kurs könnte die ADVA SE-Aktie in diesem Jahr erreichen, so der Experte. Er rechnet mit einem starken ersten Quartal.

