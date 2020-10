Befesa-Aktie kräftig erholt - Experten sehen deutliches Potenzial

Aktien in diesem Artikel Befesa 36,35 EUR

7,39% Charts

News

Analysen

Die Anteilsscheine des Industrierecyclers Befesa kletterten zeitweise um 5,5 Prozent auf 36,15 Euro und haben damit das jüngste Zwischenhoch bei 37,65 Euro wieder im Visier. Von diesem aus waren sie zuletzt in vier Tagen um 12 Prozent abgesackt.

Berenberg-Analyst Benjamin Pfannes-Varrow stockte sein Kursziel am Morgen auf 41 Euro auf. Die Geschäftserholung laufe rund, so der Experte nach dem Zwischenbericht vom Vortag. Im vierten Quartal rechnet er mit weiteren Verbesserungen. Sein Kepler-Cheuvreux-Kollege Olivier Calvet hatte tags zuvor gar sein Kursziel von 47 Euro bestätigt. Er traut den Papieren damit eine Rückkehr an das Rekordhoch vom Juli 2018 zu.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Befesa