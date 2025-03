Positiven Entwicklung

Die FUCHS SE hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in Asien den Gewinn trotz insgesamt nur stabiler Umsätze gesteigert.

Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,17 von 1,11 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich FUCHS relativ optimistisch.

Im abgelaufenen Jahr lag der Umsatz laut Mitteilung bei 3,525 Milliarden Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau. Während die Erlöse in Nord- und Südamerika sowie in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika um 1 Prozent sanken, kletterten sie in Asien-Pazifik immerhin um 1 Prozent. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge um 5 Prozent auf 434 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,7 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht FUCHS bei um 460 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll dagegen spürbar sinken auf circa 260 Millionen Euro von 306 Millionen Euro im Vorjahr. "Grund für diesen Rückgang trotz verbessertem Ergebnis sind zum einen erhöhte Investitionen, zum anderen vor allem der Mittelabfluss ins wachstumsbedingt steigende Nettoumlaufvermögen", so das Unternehmen.

