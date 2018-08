Morgan Stanley: Diese zentrale Rolle könnte SpaceX bei Elon Musks Tesla-Plänen spielen

So könnte SpaceX Musk helfen

Analysten der US-amerikanischen Großbank Morgan Stanley sind der Meinung, Elon Musk könnte seinen Anteil am Raumfahrtunternehmen SpaceX nutzen, um das geplante Delisting von Tesla zu finanzieren. "Der Wunsch von Elon Musk, Tesla von der Börse zu nehmen, könnte große Mengen an neuem Eigenkapital erfordern. Wir sehen Spielraum für SpaceX, eine potenziell entscheidende Rolle zu spielen, um sowohl die erforderliche Finanzierung als auch die strategische Erzählung in Zukunft zu erleichtern", so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas.

Es gebe demnach zwei Möglichkeiten, wie Elon Musk von seinem Anteil an SpaceX profitieren könnte. Zum einen sei eine strategische Partnerschaft denkbar, denn auf diese Weise könnte das Raumfahrtunternehmen direkt in Tesla investieren. Zudem würden beide Unternehmen von einer Zusammenarbeit in den Bereichen Materialforschung, Automatisierung, Software, Tests, Fertigung und Daten profitieren, glaubt Jonas.

Andererseits könnte SpaceX aber auch einfach als Sicherheit für die Finanzierung der Privatisierung des Elektroautobauers dienen.

Keine Verschmelzung angedacht

Am Dienstag vergangener Woche twitterte Musk, er denke darüber nach, Tesla bei einem Kurs von 420 Dollar von der Börse zu nehmen - die Finanzierung sei gesichert.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. - Elon Musk (@elonmusk) 7. August 2018

Im Anschluss daran schrieb er in einem Brief an seine Mitarbeiter: "Die Absicht ist nicht, SpaceX und Tesla zu verschmelzen".

Adam Jonas ist da allerdings anderer Meinung: "Wir sind zwar nicht in der Lage, diese Aussage über eine Fusion der beiden Unternehmen anzufechten, aber wir erwarten nicht, dass Elon Musk das Potenzial für die Beteiligung von SpaceX als kapitalliefernder strategischer Partner oder das Potenzial für den Wert von SpaceX-Anteilen, die Herr Musk hält, bei der Finanzierung eines möglichen Tesla-Buyouts ausschließt". Der Morgan Stanley-Analyst ist sich sicher, Elon Musk werde seinen Anteil an dem Raumfahrtunternehmen ausnutzen. Zudem könnte eine Zusammenarbeit zwischen Tesla und SpaceX für beide Unternehmen von Vorteil sein, einige Bereiche eigneten sich einfach zur gemeinschaftlichen Nutzung, so Jonas.

Derzeit halte Elon Musk etwa 54 Prozent an SpaceX, das entspreche einem Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar. Allerdings sei ungewiss, wie viele von Musks SpaceX-Anteilen aktuell als Sicherheit für bestehende Kredite, sofern überhaupt vorhanden, verpfändet seien.

"Dennoch glauben wir, dass diese potenziell erhebliche Wertanlage für eines der größten und bekanntesten Privatunternehmen der Welt für diese Diskussion von großer Bedeutung ist", schreibt Jonas. Er bekräftige in diesem Zuge sein Equal Weight-Rating und wiederholte das Kursziel von 291 US-Dollar für Tesla-Aktien.

