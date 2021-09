PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB verliert

Zuletzt ging es für die PowerCell Sweden AB-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 16,43 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 16,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 1.138 Stück.

Am 27.01.2021 markierte das Papier bei 45,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2021 (15,80 EUR).

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,539 SEK je Aktie in den PowerCell Sweden AB-Büchern.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden