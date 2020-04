PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB verteuert sich kräftig

Zuletzt stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 24,28 EUR. In der Spitze gewann die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 24,66 EUR. Bei 23,48 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.511 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,90 EUR) erklomm das Papier am 20.02.2020. Bei 5,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2019 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PowerCell Sweden AB-Aktie in Höhe von 0,712 SEK im Jahr 2021 aus.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

