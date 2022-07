NEL-Aktie: NEL ASA kündigt außerordentliche Hauptversammlung an

• NEL beruft außerordentliches Aktionärstreffen ein• Kapitalerhöhung und Ausübung von Optionsrechten im Blick• Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt

Für die Anteilseigner des Wasserstoff-Riesen NEL ASA steht im August ein neuer Pflichttermin auf der Agenda: Der Konzern lädt zu einer außerordentlichen Hauptversammlung.

Zustimmung für Kapitalerhöhung erhofft

Am 2. August um 15 Uhr CET, also 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, werden Aktionäre des norwegischen Wasserstoffunternehmens zu einer außerordentlichen Hauptversammlung in Oslo zusammengerufen. Das Event findet vor Ort statt, eine digitale Teilnahme ist daher offenbar nicht möglich. Im Rahmen des Aktionärstreffens will sich die Führungsebene des Unternehmens die Erlaubnis der Anteilseigner für eine Kapitalerhöhung holen.

Auch über Optionsprogramme wird abgestimmt

Neben der geplanten Kapitalerhöhung steht für die außerordentliche Hauptversammlung noch ein weiteres Thema auf der Agenda: NEL ASA will von seinen Aktionären auch die Erlaubnis für die Ausübung von Aktien-Optionsprogrammen einholen. Während der ordentlichen Hauptversammlung von NEL ASA, die am 21. April 2022 stattfand, hat der Konzern offenbar nicht die dafür erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit hinter sich gebracht.

Konkret heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung diesbezüglich: "Auf der Jahreshauptversammlung 2022 wurde vorgeschlagen, dass dem Vorstand eine allgemeine Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft und eine weitere, auf die Verwendung im Zusammenhang mit Anreizprogrammen beschränkte, Ermächtigung zu erteilen. Derartige Ermächtigungen bedürfen der Unterstützung von mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen, um genehmigt zu werden".

Während die allgemeine Ermächtigung die erforderliche Unterstützung von Anlegerseite bekommen habe, winkten die Aktionäre die Ermächtigung für Incentive-Programme allerdings nicht durch. Im Rahmen des angekündigten außerordentlichen Aktionärstreffens will NEL ASA die Anteilseigner nun offenbar diesbezüglich umstimmen: "Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass es im Interesse der Aktionäre liegt, dass die im Rahmen bestehender Optionsprogramme gewährten Optionen in Aktien und nicht in bar abgegolten werden können, und hat daher beschlossen, die Angelegenheit der Hauptversammlung erneut zur Prüfung vorzulegen".

Um die Anleger im zweiten Anlauf zu überzeugen, teilte NEL darüber hinaus mit, man wolle klarstellen, dass die "vorgeschlagene Ermächtigung nur im Zusammenhang mit bereits gewährten Optionen aus ausgelaufenen Optionsprogrammen genutzt werden" könne.



