NEL ASA-Aktie gibt Gas: Analystin sieht hervorragenden Zeitpunkt für Einstieg bei NEL ASA - Outperform-Rating

Analystin Deepa Venkateswaran widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie dem Thema "Grüner Wasserstoff" und warum jetzt ein hervorragender Zeitpunkt zum Einstieg in NEL ASA und ITM Power sei. Die Branche profitiere von wachsenden Null-Emission-Ambitionen und zunehmenden Vorteilen gegenüber gasgestützter Elektrolyse. Die Kosten für grünen Wasserstoff - also mit Erneuerbaren als Energiequelle zur elektrolytischen Wasserspaltung - fielen derzeit rasch.

An der EURONEXT in Oslo gewinnen NEL-Aktien am Mittwoch zeitweise 7,02 Prozent auf 13,95 Norwegische Kronen.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 14:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 15:35 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com