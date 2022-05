NEL-Aktie dreht klar ins Plus: NEL ASA macht überraschend Gewinn

Im abgelaufenen Quartal erzielte NEL ASA einen Gewinn je Aktie von 0,06 Norwegischen Kronen. Experten hatten mit einem Verlust je Aktie in Höhe von 0,048 Norwegischen Kronen gerechnet, nachdem NEL im Vorjahresquartal ein EPS von -0,403 Kronen erzielt hatte.

Auf der Umsatzseite standen bei dem Wasserstoffspezialisten im ersten Quartal 213 Millionen Norwegische Kronen in den Büchern, nachdem im Vergleichsquartal des Vorjahres noch 157,0 Millionen Norwegische Kronen umgesetzt worden waren. Die Erwartungen der Analysten, die bei 257,4 Millionen Norwegischen Kronen lagen, wurden damit jedoch verfehlt.

Die NEL-Aktie gab an der EURONEXT in Oslo am Morgen zunächst nach. Im Handelsverlauf wechselt sie jedoch die Richtung und klettert nun zeitweise um 5,72 Prozent auf 12,57 Norwegische Kronen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com