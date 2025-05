NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NEL ASA. Zuletzt ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 0,227 EUR.

Um 16:07 Uhr stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,227 EUR. In der Spitze gewann die NEL ASA-Aktie bis auf 0,240 EUR. Mit einem Wert von 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.884.525 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 253,407 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,893 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für NEL ASA-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 4,21 NOK angegeben.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 NOK ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 59,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 155,34 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,20 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Am 16.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 22.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK ausweisen wird.

