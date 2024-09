Präsidentschaftsdebatte

Das TV-Duell zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris wurde mit Spannung verfolgt. Anleger haben offenbar einen Gewinner ausgemacht.

• TV-Duell zwischen Trump und Harris:

• Harris wird als Siegerin gesehen

• TMTG-Aktie stürzt ab



Der verbale Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Kamala Harris am Dienstagabend hat Millionen Fernsehzuschauer vor die Bildschirme gelockt. Das erste persönliche Aufeinandertreffen der beiden Bewerber um das Amt des US-Präsidenten war geprägt von gegenseitigen Angriffen.

Trump stellt Behauptungen auf - Harris kontert

Während Donald Trump seiner Ansicht nach die USA nach seiner ersten Amtszeit im besten Zustand aller Zeiten hinterlassen habe, hätte der aktuelle Amtsinhaber Joe Biden - in Kombination mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris - das Land in den Abgrund gestürzt. "Wir haben eine Nation, die im Sterben liegt", sagte er. Harris unterdessen sah die Sache naturgemäß anders: Trump habe das Land 2021 in einem desaströsen Zustand hinterlassen - mit der größten Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression, der schlimmsten Epidemie im Gesundheitswesen seit einem Jahrhundert und mit dem schlimmsten Angriff auf die amerikanische Demokratie seit dem Bürgerkrieg. "Und was wir getan haben, ist Donald Trumps Chaos aufzuräumen", so die Demokratin.

Migration geriet zu einem der Hauptthemen im Rahmen der Debatte: Während Trump die derzeitige Regierung beschuldigte, sie hätte Abermillionen Migranten und Kriminelle unkontrolliert ins Land gelassen, die die "Struktur unseres Landes zerstört" haben und Migranten ohne Belege sogar unterstellte, sie würden Haustiere essen, warf Harris Trump vor, vorrangig in eigenem Interesse zu handeln und Steuersenkungen für Reiche anzustreben - einfache Amerikaner interessieren ihn nicht. Bürger sollten sich im Rahmen eines Besuchs bei einer Wahlkampfveranstaltung von Trump doch selbst ein Bild davon machen, dass dieser absurde Behauptungen aufstelle - darunter jene, dass Windräder Krebs verursachten. "Das Einzige, worüber Sie ihn nicht reden hören werden, sind Sie." Trump habe keinen Plan für die Menschen im Land.

Harris wird als Sieger wahrgenommen

Dass sich Kamala Harris in ihrem ersten TV-Duell besser geschlagen hat als der aktuelle Amtsinhaber Joe Biden in seinem letzten, darin waren sich Beobachter schnell einig. Im Nachgang der Ereignisse mehrten sich aber auch Stimmen, dass die Demokratin auch Donald Trump den Rang abgelaufen hat. In einer Zuschauerbefragung nach dem Duell, die vom TV-Sender CNN durchgeführt wurde, bewerteten 63 Prozent der Zuschauer die Demokratin wohlwollend, nur 37 Prozent sahen Trump vorn.

Auch der konservative TV-Sender Fox News, der eher als Trump-freundlich bekannt ist, urteilte im Nachgang der Ereignisse, dass Trump "einen schlechten Abend" gehabt und sich von Harris habe ködern lassen, die bei der Debatte die Nase vorn gehabt habe.

Ein Blick an die Börse zeigt, dass auch Anleger diese Einschätzung teilen. An der Aktie der Truth Social-Mutter Trump Media & Technology Group, die in den vergangenen Wochen häufig als Gradmesser für die Aussichten von Trump als nächster US-Präsident genutzt wurde, lässt sich deutlich ablesen, wie Anleger den Ausgang des TV-Duells beurteilen. Nachdem der Anteilsschein an der NASDAQ direkt vor dem Duell am Dienstag noch mit einem Plus von 3,27 Prozent bei 18,63 US-Dollar aus dem Handel gegangen war, stürzt die Aktie im vorbörslichen Handel am Mittwoch um satte 14,49 Prozent auf 15,93 US-Dollar ab. Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite, die den Kurssturz erklären könnten, gibt es unterdessen nicht.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Anteilsschein kontinuierlich Verluste einstecken müssen und seitdem rund 55 Prozent an Wert verloren.



Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)