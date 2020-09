GEA-Aktie stark: GEA verkauft Kompressorenhersteller Bock an Nord Holding

Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Geschäft an die in Hannover ansässige Nord Holding verkauft. Einen Kaufpreis nannten die Unternehmen nicht. Die Transaktion soll Anfang 2021 abgeschlossen werden. GEA will sich weiter auf die strategischen Kernmärkte Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie konzentrieren.

"Wir freuen uns mit der Nord Holding einen Mittelstandserfahrenen Eigentümer für Bock gefunden zu haben", wird GEA-Chef Stefan Klebert in der Mitteilung zitiert. GEA wolle sich in der Division Refrigeration Technologies zukünftig auf das Geschäft mit industriell genutzten Kompressoren konzentrieren. Die Nord Holding will Bock nun in die nächste Pahse des Wachstums führen, so Ronald Grott, Mitglied der Nord-Geschäftsleitung, in einer separaten Mitteilung. Bock erzielte 2019 mit etwa 340 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro.

Die GEA-Aktie zeigt sich am Dienstag auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 2,16 Prozent höher bei 29,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

