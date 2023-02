Pirelli-Aktie höher: Conti-Konkurrent Pirelli übertrifft 2022 eigene Ziele

Angetrieben wurde der Rivale des DAX -Konzerns Continental durch Preiserhöhungen, einen stärkeren Fokus auf größere Reifen und Wachstum im Geschäft mit Nachrüstreifen Die Italiener steigerten den Umsatz 2022 im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 6,6 Milliarden Euro, wie sie am Mittwoch nach Börsenschluss in Mailand mitteilten. Ohne Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen belief sich das Plus auf fast 19 Prozent. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern schnellte um knapp ein Fünftel auf 978 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich blieben mit 436 Millionen Euro 35,5 Prozent mehr hängen als 2021.

Im neuen Jahr 2023 sollen die Erlöse zumindest stabil bleiben: Pirelli peilt rund 6,6 bis 6,8 Milliarden Euro an. Der Absatz dürfte dabei in etwa stabil bleiben, hieß es weiter. Als operativer Gewinn sollen vom Umsatz 14 bis 14,5 Prozent hängen bleiben. Das deutet auf Kostendruck hin, nachdem 2022 eine Marge von 14,8 Prozent erzielt wurde.

An der italienischen Börse gewinnen Pirelli-Aktien am Donnerstag zeitweise 1,79 Prozent auf 4,891 Euro.

