US-Elektroautoverkäufe im ersten Quartal auf Rekordniveau - Anteil von Tesla noch immer über 60 Prozent

Erst kürzlich rief US-Präsident Joe Biden im Hinblick auf den bevorstehenden Weltklimagipfel Ende des Jahres in Dubai zum verstärkten Kampf gegen den Klimawandel auf. "Die USA haben dank der von der Regierung angestoßenen Gesetzgebung zu massiven Investitionen in klimafreundliche Technologien bereits große Fortschritte gemacht", sagte Biden bei einer Online-Konferenz der großen Industriestaaten zum Thema Energie und Klima. Das scheint sich auch auf den Sektor der Elektromobilität auszuwirken. Einem veröffentlichten Bericht von Cox Automotive zufolge, befinden sich die Zahlen von Elektroautoverkäufen in den USA auf Rekordniveau. Der Anteil von Elektrofahrzeugen an Neuwagenverkäufen beträgt 7,2 Prozent.

Absatzsteigerung von Elektrofahrzeugen wird Branchenwachstum übertreffen

Laut Cox Automotive wurden im ersten Quartal 2023 in den USA über 250.000 Elektrofahrzeuge verkauft (genaue Zahl: 258.882). Dies sei ein neuer Rekord und betrage 44,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Cox Team prognostiziert sogar, dass der US-Markt in diesem Jahr eventuell die Marke von einer Million neuen Elektroautos knacken könnte.

Der Markt ist groß, insgesamt 42 Elektrofahrzeugmodelle sind in den USA seit diesem Jahr erhältlich. Laut den Marktforschern beläuft sich der Anteil von Tesla an allen elektrischen Verkäufen im ersten Quartal auf 62,4 Prozent. Tesla ist demnach die mit Abstand meistverkaufte EV-Marke der Branche. Der Absatz von Hyundai und Kia ging zurück. BMW, Mercedes und Audi verzeichneten dank herausragender Angebote eine starke Zunahme gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt 6-mal hat Tesla die Preise gesenkt

Der hohe Anteil von Tesla liegt vor allem daran, dass der Autobauer in den USA insgesamt sechs Mal die Preise für seine Modelle gesenkt hat. Auswirkungen auf die Gewinne sind dem kürzlich veröffentlichten Bericht zu entnehmen. Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Gewinn um 24 Prozent gesunken. Auch an der Börse ist der Rückgang mit einem Aktienkursverlust deutlich zu spüren. Wie Teslamag berichtet, ist der Absatz von Model Y und Model 3 gestiegen. Model S und Model X sind dagegen zurückgegangen.

Elon Musk , der CEO von Tesla, deutete in einem Telefongespräch an, diese Strategie fortsetzen zu wollen, um Kunden von traditionellen Autoherstellern und EV-Konkurrenten wegzulocken - wie MSN schrieb.

