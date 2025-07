Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu elektronischer Patientenakte

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu elektronischer Patientenakte:

"In modernen Arztpraxen werden Patientenakten ohnehin digital geführt. Allerdings sind die Daten bislang nicht vernetzt. Eine Klinik kann im Notfall keine Krankenvorgeschichte sehen, eine Fachärztin keine Vorbehandlungen von Kollegen. All dies ist im digitalen Zeitalter nicht nur vorsintflutlich, sondern eine Gefährdung für das Patientenwohl. Doch was die Politik als elektronische Patientenakte verkauft, ist kaum mehr als eine Sammlung von PDF-Schriftstücken. Eine Uralttechnik statt Digitalisierung auf der Höhe der Zeit, die auch beim Datenschutz hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Die Politik muss bei der Weiterentwicklung aufs Tempo drücken!"/yyzz/DP/he