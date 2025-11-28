DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.823 +0,2%Euro1,1587 -0,1%Öl63,54 +0,2%Gold4.185 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung
Top News
GFT: Jetzt gibt es Hoffnung GFT: Jetzt gibt es Hoffnung
HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rücksendungen von Online- Produkten

28.11.25 05:34 Uhr

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rücksendungen online bestellter Produkte:

Retourenquoten von über 50 Prozent im Onlinehandel mit Kleidung zeugen nicht davon, dass alle vor dem Klick auf den Warenkorb gründlich abwiegen, ob man sämtliche Artikel der Bestellung auch wirklich will. Eine Pflichtgebühr für Rücksendungen könnte helfen, diesen Entscheidungsprozess vor den Bezahlprozess zu verschieben. Ein Allheilmittel ist sie nicht. Besser wäre, die Händler würden den Kundinnen und Kunden mit mehr Informationen helfen zu erkennen, ob ihnen ein Teil wirklich steht. (...) Noch besser wäre, die Kunden würden für Einkäufe im Internet die gleichen Maßstäbe anlegen wie im stationären Handel./yyzz/DP/mis