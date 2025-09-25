DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -1,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.678 +0,3%Euro1,1679 +0,1%Öl69,59 -0,1%Gold3.748 -0,1%
Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Wärmepumpen

26.09.25 05:34 Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Wärmepumpen:

"Der Hysterie um den 'Heizungshammer' zum Trotz ist die Geschichte der Wärmepumpe heute eine erfolgreiche. Die Technik ist dabei, sich in der Fläche durchzusetzen. Ihre zeitweise erfolgreiche mediale und politische Demontage ist deshalb vor allem ein Lehrstück über das Erregungszeitalter, in dem wir uns befinden. Und über die geringe Substanz, die dahintersteckt. Bis vor einigen Jahren wäre es wohl kaum vorstellbar gewesen, dass eine - bei allen Anschaffungskosten - so banale Frage wie 'Wie heize ich mein Haus?' für derartige Entrüstungsstürme sorgt. Zumal damals wie heute alles für die Wärmepumpe spricht."/yyzz/DP/stw