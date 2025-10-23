Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Chip-Autonomie

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Chip-Autonomie

Abhängigkeit gefährdet nicht die Sicherheit, solange sie gegenseitig ist. Hier allerdings fängt das Problem der Europäer an: Unter den drei größten Wirtschaftsmächten der Welt haben sie den anderen im Moment am wenigsten zu bieten. Das liegt auch daran, dass man hier gern mit großer Geste Aufholjagden zu unerreichbaren Zielen inszeniert - statt sich auf das zu konzentrieren, was Vorsprung verspricht./yyzz/DP/zb