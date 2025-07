Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Klimaschutz im Verkehrsbereich

Die besten Ideen in 30 Minuten

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Allianz-Aktie: Neues Joint Venture in Indien mit Jio Financial. Merck erhält bedingte EU-Zulassung für Ezmekly. Vivendi: Bolloré muss laut AMF Angebot vorlegen. AmEx meldet Rekord bei Kartenausgaben. 3M hebt Ausblick für 2025 an. Neue Millionen für Volatus. Jeff Bezos reduziert Amazon-Anteile weiter. DroneShield stärkt Position durch Beitritt zu Branchenverband.