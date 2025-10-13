DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.239 ±0,0%Top 10 Crypto15,32 -7,3%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.002 -0,3%Euro1,1621 ±0,0%Öl63,62 +2,5%Gold4.053 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Ottobock BCK222 Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Alibaba A117ME Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Xi testet Trump

13.10.25 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Xi testet Trump:

"Mit den jüngsten Drohungen aus Peking, ist die Weltwirtschaft in eine neue Phase getreten: Die Regierung in Peking eskaliert, indem sie schärfere Regeln für Seltene Erden durchsetzen will. (.) Für westliche Unternehmen, nicht nur für amerikanische, hätte eine solche chinesische Bevormundung gravierende Folgen. (.) Kann sich China durchsetzen, unterliegen weite Teile des Welthandels Pekings Gutdünken. (.) Trump reagierte wie gewohnt: Er drohte mit noch höheren Zöllen. Xi hat im Verlauf des Handelskrieges aber offensichtlich so viel Zutrauen in seine Position geschöpft, dass er sich davon nicht mehr einschüchtern lässt. (.) Chinas Techkonzerne haben die Abhängigkeit von US-Halbleitern stark reduziert. (.) Damit hat Xi die schärfste Waffe der USA ausgehebelt. Jetzt testet er aus, wo er Trump wehtun kann."/yyzz/DP/men