DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.737 +1,9%Euro1,1716 -0,1%Öl64,24 +0,4%Gold4.874 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt
Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Anti-Intellektualismus

21.01.26 05:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Anti-Intellektualismus:

"Mein Freund, ich verstehe nicht, was du in Grönland tust." So schreibt der Präsident Frankreichs an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. (.) Wir erleben gerade einen historischen Moment. Nicht nur, weil Trump um jeden Preis Grönland haben will. Sondern auch, weil der mächtigste Mann der Erde behandelt wird wie ein Kind, das man vom Rand einer Klippe weglocken will. Macrons Nachricht ist nur ein Symptom einer lange gärenden Krankheit. Wir erleben den Aufstieg des Anti-Intellektualismus. Und wohin er führen kann, haben wir bereits gesehen. (.) Auch in Deutschland erstarkt der Anti-Intellektualismus. Mit ihm eine Partei wie die AfD, die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel widerspricht, Universitäten unter Generalverdacht stellt und Forschung als "Agenda-Wissenschaft" diffamiert. Wenn Politik sich weiter daran orientiert, was möglichst wenig erklärt werden muss, dann verändert sich nicht nur der Ton. Dann verändert sich die Demokratie selbst./yyzz/DP/mis