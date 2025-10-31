Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Internationaler Strafgerichtshof/Microsoft

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Internationaler Strafgerichtshof/Microsoft:

"Politik und Wirtschaft in Deutschland sollten sich den Fall genau ansehen: Er zeigt, wie gefährlich die Abhängigkeit von wenigen marktbeherrschenden Technologieunternehmen ist. Noch läuft alles, noch ist die Bedrohung abstrakt. Aber: Was heute in Den Haag Worst Case ist, kann morgen anderswo passieren. Insbesondere bei Cloud-Diensten, über die die Anbieter die Kontrolle haben. (.) Mehr denn je gilt es, die geopolitischen Risiken zu berücksichtigen. Bei Software ist es ähnlich wie bei seltenen Erden oder Vorprodukten für Antibiotika, wenn auch vielleicht nicht so akut. Mit welcher konkreten Strategie Unternehmen und Behörden ihre Handlungsfähigkeit sichern können, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eines ist aber überall gleich: Solche Szenarien lassen sich am besten entwickeln, solange keine Not besteht."/DP/jha