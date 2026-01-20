DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.583 +1,7%Euro1,1716 -0,1%Öl64,24 +0,4%Gold4.874 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt Hexensabbat: Darum spielen die Derivatebörsen viermal im Jahr verrückt
Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen Stromverbrauch im Stand-By: Mit den richtigen Steckdosen lässt sich viel Energie sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Jahrespressekonferenz des DGB

21.01.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Jahrespressekonferenz des DGB:

Die Gewerkschaften kündigen zwar ab und an "massive Proteste" gegen Angriffe auf das Arbeitszeitgesetz an. Bisher aber blieb es ruhig. Auf der Jahrespressekonferenz am Dienstag musste der DGB dann aber Position beziehen. Die DGB-Vorsitzende brachte indes wieder einmal nur Appelle an den Staat zustande. Ein kreditfinanzierter 500-Milliarden-Euro-Sonderetat für Infrastruktur und Klimaneutralität müsse her. Mit "klaren Prioritäten" für Investitionen. Und so weiter. Und da ist Yasmin Fahimis Ankündigung, der DGB werde eine eigene Rentenkommission schaffen, die ein Konzept erarbeitet, das nicht auf "Krisen- und Verzichtserzählung" fußt. Eine Abkehr von der bisherigen Politik der konzertierten Aktion? Im Gegenteil: eine vorweggenommene Kapitulation und eine Absage an alle Gewerkschafter, die auf eine kämpferische Mobilisierung hoffen./yyzz/DP/mis