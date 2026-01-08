Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Kai Wegner/Tennisplatz-Affäre

KÖLN (dpa-AFX) - Die "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Kai Wegner/Tennisplatz-Affäre:

"Dass Kai Wegner die Berlinerinnen und Berliner tagelang belogen hat, macht ihn untragbar. Sein Trainingsmatch zur Unzeit legt die Mängel des Katastrophenmanagements in Berlin insgesamt frei. Erst mit langer Verzögerung wurde ein Krisenstab gebildet, die Großschadenslage ausgerufen, überregional Hilfe angefordert. Dass in solch einer Lage selbst der Chef nicht weiß, wo er hingehört, macht das Debakel vollkommen."/yyzz/DP/men