Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Aktivrente/Fachkräftemangel

19.01.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "'Lausitzer Rundschau" zu Aktivrente/Fachkräftemangel:

"Die Idee hinter der Aktivrente klingt verlockend, mit finanziellen Anreizen, Regelaltersrentner im Arbeitsmarkt zu halten. Doch am Konzept ist mehr als ein Punkt problematisch. So gilt der Freibetrag für angestellte Ruheständler, aber nicht für Selbstständige oder Beamte. Zudem profitieren voraussichtlich diejenigen von der Aktivrente, die wahrscheinlich auch ohne den Bonus weitergearbeitet hätten. Gleichzeitig verzichtet der Staat auf Milliarden an Steuereinnahmen. Vielmehr sind die Arbeitgeber gefragt, flexible Angebote zu machen und ältere Menschen überhaupt einzustellen. Parallel dazu sollte die Regierung weitere Stellschrauben betätigen: Damit das tatsächliche durchschnittliche Renteneintrittsalter - seit Jahren unverändert bei 64 Jahren - dem gesetzlichen entspricht, muss die Frührente unattraktiver werden. Eine Möglichkeit sind höhere Abschläge."/yyzz/DP/he