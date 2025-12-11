DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -5,7%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.304 -1,7%Euro1,1684 -0,1%Öl62,01 -0,8%Gold4.207 -0,5%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Bahn

11.12.25 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Bahn:

"Evelyn Palla hatte mit markigen Sprüchen im Oktober ihren Job als Bahnchefin angetreten. Von Neustart und "den Konzern auf links drehen" war da die Rede. Nun lässt sie ihren Worten Taten folgen. Sie will Verantwortung dahin verlagern, wo konkret gehandelt werden muss. Und verkleinert deshalb die Führungsetage deutlich. Dass die Lokführergewerkschaft GDL, traditionell in strikter Opposition zum Vorstand, dies begrüßt, zeigt, dass sie einen Nerv getroffen hat. Dass viele DB-Mitarbeiter aber noch skeptisch sind, liegt auch daran, dass immer wieder neue Konzepte von Bahnchefs aus dem Hut gezaubert wurden, die wenig brachten. Palla muss nun zeigen, dass ihr Ansatz tatsächlich etwas bewirken kann. Ihre ersten Maßnahmen jedenfalls erscheinen verheißungsvoll."/yyzz/DP/nas