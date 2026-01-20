DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.583 +1,7%Euro1,1716 -0,1%Öl64,24 +0,4%Gold4.874 +2,3%
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Gerechtigkeit

21.01.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Davos:

Die Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan beklagt ganz aktuell, dass die Reichen immer reicher werden und dass extrem Reiche immer mehr politische Macht haben. Das mag für eine Sozialdemokratin neu sein. Schließlich hätte die SPD schon 1918 dafür sorgen können, dass die Hohenzollern und andere Profiteure extremer, jahrhundertelanger Ausbeutung enteignet werden. Ihre Nachfahren hätten heute nicht so viel zu vererben und würden nicht überall Grund und Boden besetzt halten. Was wir aber nun an Reichtumskonzentration

- vor allem in den USA - erleben, ist die Folge einer Entwicklung,

die mit Reförmchen nicht aufzuhalten ist. Man muss wohl kleine und große Ungerechtigkeiten unterscheiden. Der direkte Zugang zum Weißen Haus, von Menschen die mehr besitzen, als sehr viele Staaten im Jahr erwirtschaften, ist sicher eine große Ungerechtigkeit./yyzz/DP/mis