Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Gipfel in Berlin

Wenn sich die Ukraine mit den US-Unterhändlern und der Vermittlung europäischer Staatschefs auf einen Friedensplan einigt, dann ist damit zwar ein Schritt in Richtung Frieden getan. Doch besiegelt ist damit noch lange nichts. Russlands Präsident Wladimir Putin hat das letzte Wort in dieser Angelegenheit und bislang hat er noch alle Angebote der Ukraine eiskalt vom Tisch gewischt. Ob sich das jetzt ändert, wo sich die militärischen Erfolge der russischen Truppen mehren?/yyzz/DP/zb