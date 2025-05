Pressestimme: 'Neue Presse' zu Kanzler Merz/neue deutsche Außenpolitik

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Kanzler Merz/neue deutsche Außenpolitik

Es ist ein starkes Signal. Außenpolitisch beweist Merz innerhalb kürzester Zeit, dass er als deutscher Regierungschef wieder eine stärkere Rolle in Europa übernehmen will. Keine Woche ist er im Amt - schon ist Merz in der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin überfallenen Ukraine zu Besuch gewesen. An der Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, des britischen Premiers Keir Starmer und des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk./yyzz/DP/zb