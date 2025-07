Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Israel/Europa

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Israel/Europa:

"Der Appell der 28 Staaten für ein Ende des Gaza-Krieges richtet sich an den falschen Adressaten. Großbritannien & Co. haben sich zum Sprachrohr antiisraelischen Hasses gemacht. Ultimative Waffe der Hamas war schon immer mutmaßliches und tatsächliches Leid der Zivilbevölkerung, maßlose Übertreibung der Opferzahlen, Fälschung von Bildern und Statistiken. Das alles wird heute in Europa bereitwillig akzeptiert, obwohl nichts davon nachprüfbar ist. Es bedient eben uralte antisemitische und antiisraelische Vorurteile. Merz hat recht. Politisch wie moralisch. Die Hamas könnte den Krieg sofort beenden, indem sie kapituliert und die Geiseln frei lässt. Den antiisraelischen Appell nicht zu unterstützen, heißt also auf die Vernunft zu hören. Politisch wie moralisch."/yyzz/DP/nas