Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Bedeutungsverlust Europas

15.10.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Bedeutungsverlust Europas:

"Die Bundesregierung erwägt, bei fehlenden Freiwilligen per Los zu entscheiden, welche jungen Männer zum Wehrdienst müssen. Diese "Wehrpflicht per Glücksrad" ist ungerecht: Zufall ersetzt Recht, verletzt den Gleichheitsgrundsatz und untergräbt Vertrauen. Wer gezogen wird, muss Ausbildung oder Beruf unterbrechen, während andere verschont bleiben; die Beschränkung auf Männer ist zudem diskriminierend. Der Aufwand wäre hoch, der militärische Nutzen gering: Kurzzeitrekruten liefern weder Motivation noch Kompetenz. In einer technologischen Armee braucht es gut ausgebildete Profis, nicht eine Zufallstruppe. Eine Teiljahrgangs-Pflicht spaltet die Gesellschaft und wirkt rückwärtsgewandt. Die junge Generation trägt ohnehin hohe Lasten; neue Pflichten müssen gerecht, transparent und planvoll sein. Statt Losverfahren sollte der freiwillige Wehrdienst attraktiver gemacht werden. Reicht das nicht, wäre nur eine allgemeine, geschlechtergerechte Wehrpflicht ein fairer nächster Schritt."/DP/jha