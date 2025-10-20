DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.303 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin93.350 +0,2%Euro1,1669 +0,1%Öl61,07 -0,4%Gold4.254 +0,1%
Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Treffen von Trump und Putin

20.10.25 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Treffen von Trump und Putin:

"Was könnte nun herauskommen, wenn Putin und Trump sich treffen - wohl erneut ohne die Ukraine? Zuletzt ist es dem US-Präsidenten gelungen, einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen. Aber kann er so etwas für die Ukraine wiederholen? Seine Aussagen der letzten Wochen waren, wie stets, widersprüchlich - ohne klare Ansagen, die es bräuchte. Den Druck, den er mit Erfolg auf die Hamas und Israel ausübte, zeigt er bei der Ukraine nicht einmal ansatzweise. Daher sind größte Zweifel vor diesem Gipfel der Autokraten erlaubt."/yyzz/DP/he