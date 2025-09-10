Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Trump und Israel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Trump und Israel:

"Mit seiner Nachgiebigkeit gegenüber Israels Aggression hat Trump es geschafft, dass die in vielen arabischen Staaten verhasste Terrorgruppe Hamas Sympathie-Punkte sammelt, weil sie im Gegensatz zu Netanjahus Regierung als ernsthafte Verhandlungspartnerin auftritt. Rufe nach einem gemeinsamen Vorgehen islamischer Staaten gegen Israel werden lauter. Trump ist krachend gescheitert."/yyzz/DP/men