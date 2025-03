Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Erdogan / Trump

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Erdogan / Trump:

"Die Szenen, die sich derzeit Abend für Abend in Istanbul abspielen, verdecken die verkrusteten Machtstrukturen in der Türkei. Längst hat sich der Präsident einen willigen Justizapparat geschaffen, Armee und Polizei "gesäubert", die Medienfreiheit eingeschränkt. Sein Ziel: Eine autokratische Türkei. Und auf diesem Weg begleitet ihn US-Präsident Donald Trump. Dessen Administration wird sich nicht in "innertürkische Angelegenheiten" einmischen. Vielmehr heißt es: Freie Hand für den Führer der zweitstärksten Nato-Armee. (.) Ein Erdogan, ein Trump, ein Netanjahu alleine können die Welt nicht verändern. Erst im Zusammenspiel mit anderen wächst ihr Einfluss. (.) Das, was in Europa mit Schrecken als "Trumpismus" wahrgenommen wird, ermutigt nicht nur Nachahmer. Es ist überhaupt erst möglich geworden, weil die Demokratie an sich weltweit nicht mehr als Errungenschaft angesehen wird. Auch deshalb wäre es so wichtig, dass Erdogan in Istanbul doch sein Waterloo erleben würde."/yyzz/DP/he